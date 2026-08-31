Iran slaat terug na Amerikaanse aanval op eiland Larak

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran heeft, in een reactie op Amerikaanse aanvallen, een Amerikaanse drone neergeschoten boven de Straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten.

De Verenigde Staten vielen zondag twee lanceerinstallaties aan op het kleine eiland Larak in de Straat van Hormuz. Dat deden ze naar eigen zeggen om te voorkomen dat Iran zeemijnen zou neerleggen in de zeestraat. Maandagochtend maakte de Iraanse Revolutionaire Garde bekend dat een supertanker in de zeestraat was geraakt door twee mijnen en in brand is gevlogen.

Iran sloeg ook terug door Amerikaanse bases in Jordanië aan te vallen waarvandaan de aanval op Larak zou zijn uitgevoerd. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte acht raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten, liet de Revolutionaire Garde weten.

Iran zegt daadkrachtig te reageren op "verdere militaire agressie" van de Verenigde Staten.