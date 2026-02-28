Iran spreekt van flagrante misdaad en wil Veiligheidsraad bijeen

TEHERAN (ANP/DPA) - Iran heeft de aanvallen van Israël en de VS "een flagrante misdaad" genoemd. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet de Veiligheidsraad van de VN met spoed bijeenkomen.

Israël en de VS zijn zaterdag begonnen met aanvallen op Iran. Doelwit waren onder meer leiders van het regime, ministeries en militaire bases. Een legerwoordvoerder zei dat "we Israël en de VS een les zullen leren die ze nog niet eerder hebben meegemaakt".

De aanvallen komen kort na diplomatieke gesprekken tussen Iran en de VS in Genève.