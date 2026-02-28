ECONOMIE
EU-kopstukken roepen partijen op tot maximale terughoudendheid

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 11:50
BRUSSEL (ANP) - De ontwikkelingen in Iran zijn zeer zorgwekkend, schrijven voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en voorzitter van de EU-leiders António Costa zaterdag in een gezamenlijke verklaring op X. Ze roepen "alle partijen op tot maximale terughoudendheid, om burgers te beschermen en om het internationaal recht volledig te respecteren".
"Het is van cruciaal belang om de nucleaire veiligheid te garanderen en acties te voorkomen die de spanningen verder kunnen doen escaleren of het wereldwijde non-proliferatieregime kunnen ondermijnen", stellen de twee EU-kopstukken in hun verklaring.
In nauwe coördinatie met de EU-lidstaten zullen de Europese Commissie en de Raad "alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat EU-burgers in de regio op onze volledige steun kunnen rekenen".
De EU blijft "nauw contact houden met onze partners in de regio".
