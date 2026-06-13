Iran stelt dat er zondag nog geen ondertekening deal met VS is

TEHERAN/ISLAMABAD (ANP/RTR) - Het tijdstip van de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS is volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken mogelijk in de komende dagen, maar niet al op zondag.

Hij reageert hiermee, naar het zich laat aanzien, op uitspraken van de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif. Die heeft zaterdag gezegd dat de voorlopige overeenkomst er is en binnen 24 uur kan worden afgerond. Pakistan werkt volgens hem daarom aan de organisatie van een elektronische ondertekening van het memorandum van overeenstemming door de partijen.

​De Iraanse woordvoerder Esmaeil Baghaei meent dat voorzichtigheid geboden is en ziet nog geen ondertekening op zondag. Dat komt volgens hem door "de aarzelingen aan de andere kant", waarmee hij de Verenigde Staten bedoelt. De deal vormt de basis voor het stoppen van vijandelijkheden en verdere onderhandelingen. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi heeft het een routekaart genoemd.