Iran streeft naar eerlijk atoomakkoord met Verenigde Staten

MUSCAT(ANP/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt dat zijn land streeft naar een "eerlijk en waardig" atoomakkoord met de Verenigde Staten. Hij deed die uitspraak enkele uren voor een overleg met Amerikaanse functionarissen in Oman.

Iraanse media melden dat Oman als bemiddelaar zal optreden, terwijl de VS eerder spraken over directe gesprekken. De Amerikaanse president Donald Trump wil snel een deal sluiten en dreigt met militaire aanvallen op Iran.

Trump trok zijn land in 2018 terug uit een bestaand atoomakkoord met Iran, waarna Iran zich ook niet meer aan de afspraken hield. Die deal, gesloten in 2015, voorzag in de beperking van het Iraanse nucleaire programma in ruil voor verlichting van de sancties tegen Iran. De andere ondertekenaars waren China, Duitsland, Frankrijk, Rusland en het Verenigd Koninkrijk.