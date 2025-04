Strijd tegen overgewicht bij kinderen heeft eigenlijk zeer simpele oplossing

Goed nieuws voor ouders die zich zorgen maken over het gewicht van hun kind. Wetenschappers hebben eindelijk ontdekt welke aanpak het beste werkt om kinderen op een gezond gewicht te krijgen. En het goede nieuws is: het hoeft niet ingewikkeld te zijn.

Een groot internationaal onderzoek onder meer dan 8000 kinderen laat zien dat vooral de combinatie van gezonde voeding en beweging succes heeft. Met name het aanbieden van gezonde lunchpakketten op school, gecombineerd met anderhalf uur sport per week, bleek een gouden formule.

Ook de mediterrane keuken komt zoals altijd als winnaar uit de bus. Kinderen die veel groenten, fruit, olijfolie en vis aten én daarnaast regelmatig bewogen, zagen hun buikomvang het meest afnemen. Juist die buikomvang is een belangrijke graadmeter voor een gezond gewicht.

Simpele gedragsveranderingen

Verrassend genoeg bleek ook dat simpele gedragsverandering, zoals het leren maken van gezonde keuzes en het verminderen van schermtijd, bijna net zo effectief was. Dit is goed nieuws voor ouders die op zoek zijn naar een haalbare aanpak.

Wat niet of nauwelijks werkte? Losse maatregelen zoals alleen diëten, alleen sporten of alleen voedingssupplementen gebruiken. Ook afvalpillen boden geen oplossing. De onderzoekers benadrukken dat het juist gaat om een complete aanpak die past in het dagelijks leven van het gezin.

Steeds meer kinderen hebben overgewicht

De studie laat ook zien dat ondersteuning vanuit de gezondheidszorg belangrijk is. Programma's die werden begeleid door zorgprofessionals hadden meer succes dan initiatieven die alleen thuis of op school werden uitgevoerd.

Dit soort onderzoek is belangrijker dan ooit. Het aantal kinderen met obesitas stijgt wereldwijd nog steeds. In 2022 waren er al 159 miljoen kinderen te zwaar, een verdrievoudiging sinds 1990.

Bron: JAMA Network Open