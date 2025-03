Iran stuurt boze brief over Trump naar VN-Veiligheidsraad

NEW YORK (ANP/RTR) - Iran heeft de VN-Veiligheidsraad een boze brief gestuurd over de "roekeloze en provocerende uitspraken" van de Amerikaanse president Donald Trump en diens functionarissen. Deze verklaringen bevatten "ongegronde beschuldigingen" en bedreigingen met geweld tegen Teheran, aldus de Iraanse VN-ambassadeur Amir Saeid Iravani.

In de brief, die persbureau Reuters heeft ingezien, staat dat Iran "krachtig en categorisch" alle beschuldigingen ontkent over het schenden van resoluties van de Veiligheidsraad met betrekking tot wapenembargo's tegen de Jemenitische Houthi-rebellen en betrokkenheid bij destabiliserende activiteiten in de regio.

Iran steunt de Houthi's al jaren. Trump verklaarde maandag dat Iran de Houthi's helpt met onder meer wapens, geld en zeer geavanceerde militaire uitrusting. Iran zou bovendien achter de aanvallen zitten van de Houthi's op schepen op de Rode Zee. Trump zei Iran verantwoordelijk te zullen houden voor toekomstige aanvallen van de Houthi's en met "grote kracht" te zullen reageren.