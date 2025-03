Alphabet biedt 30 miljard dollar voor Startup Wiz, meldt WSJ

NEW YORK (ANP) - Google-moederbedrijf Alphabet voert weer gesprekken om cybersecurity-startup Wiz over te nemen, deze keer voor 30 miljard dollar. Dit meldt de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. Vorig jaar zomer mislukte een poging om Wiz in te lijven, toen het bedrijf vasthield aan plannen voor een eigen beursgang.

Het gaat nu om een van de grootste overnames tot nu toe dit jaar. Afgelopen juli wees Wiz een overnamebod van 23 miljard dollar af.

Het in New York gevestigde Wiz maakt verbinding met cloudopslagproviders zoals Amazon Web Services en Microsoft Azure, en scant de daar opgeslagen gegevens op veiligheidsrisico's. Het bedrijf bestaat sinds 2020.

Alphabet wil Wiz gebruiken om zijn beveiligingsaanbod aan te vullen. Google probeert zijn capaciteiten op het gebied van cyberbeveiliging uit te breiden als onderdeel van zijn strategie om marktaandeel te winnen in cloudcomputing.