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Iran valt Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aan

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 4:07
bijgewerkt om zondag, 28 juni 2026 om 4:15
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Iran heeft in de nacht van zaterdag op zondag aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse militaire doelen in Koeweit en Bahrein. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt dat de acties een vergelding waren voor Amerikaanse aanvallen op Iraans grondgebied.
Volgens Iran zijn acht infrastructuurvoorzieningen van het Amerikaanse leger vernietigd. De Ali al-Salem-basis in Koeweit en de Amerikaanse Vijfde Vloot-marinebasis in Bahrein waren doelwit van de actie.
De Verenigde Staten hebben in de afgelopen twee dagen aanvallen uitgevoerd op Iran in reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt Iran ervan de afspraken tussen de twee landen niet na te leven. Hij dreigde zaterdagavond met militair ingrijpen dat ervoor zou zorgen dat "de Islamitische Republiek Iran niet langer zal bestaan".
De Revolutionaire Garde waarschuwde daarna dat elke nieuwe agressie van de VS een "vernietigende reactie" zal uitlokken.
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