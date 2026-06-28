Ozempic vergroot kans op baan en partner voor vrouwen, blijkt uit Harvard‐studie

Een nieuwe studie van Harvard‑econome Rebecca Diamond laat zien dat vrouwen die met GLP‑1‑middelen zoals Ozempic en Wegovy afvallen, aanzienlijk meer kans hebben om een baan te vinden en een partner te krijgen dan vergelijkbare vrouwen die deze dure afslankmedicatie niet gebruiken. Het onderzoek wijst op een harde realiteit: overgewicht werkt als een sociale en economische straf, die vrouwen zwaarder treft dan mannen.

Meer kans op werk en huwelijk

Uit de Amerikaanse surveydata blijkt dat niet‑werkende vrouwen die starten met GLP‑1‑middelen binnen 18 maanden 27 procentpunt vaker een baan hebben dan vrouwen die de middelen wel willen, maar (nog) niet gebruiken. Voor relaties is het effect nog groter: GLP‑1‑gebruikers zijn 29 procentpunt vaker gaan samenwonen of getrouwd in dezelfde periode. Opvallend genoeg verandert er weinig voor vrouwen die al een baan of relatie hebben; het gewichtsverlies lijkt vooral te werken bij eerste indrukken, zoals een sollicitatiegesprek of het ontmoeten van een nieuwe partner.

Klasse, gender en discriminatie

De studie benadrukt dat GLP‑1‑gebruikers gemiddeld hogere inkomens hebben, terwijl vrouwen die de middelen graag zouden willen maar geen toegang hebben, tot de laagste inkomensgroepen behoren. Daarmee dreigt een nieuwe kloof: welgestelde vrouwen kunnen via dure afslankmedicatie hun kansen op werk en een relatie vergroten, terwijl vrouwen met minder geld dubbel worden benadeeld door overgewicht en beperkte medische toegang.