Iran vervangt door Israël gedode topmilitairen meteen

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran heeft zijn door Israël gedode topmilitairen onmiddellijk vervangen. Zowel Irans Revolutionaire Garde als de krijgsmacht heeft weer een bevelhebber.

Israël doodde in de nacht van donderdag op vrijdag de stafchef van het Iraanse leger, generaal Mohammed Bagheri, en commandant Hossein Salami van de Garde. Die laatste functioneert in de praktijk als een schaduwkrijgsmacht. Beide machtige organen hebben ook een grote rol in bijvoorbeeld de Iraanse economie.

Salami is vervangen door Mohammad Pakpour. Abdolrahim Mousavi treedt aan als opvolger van Bagheri, heeft Irans opperste leider Ali Khamenei besloten.