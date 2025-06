Zware klap industrie en handel eurozone door onrust rond tarieven

LUXEMBURG (ANP) - De industrie en de handel in de eurozone hebben in april zware klappen gekregen door de onzekerheid rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. De industriële productie in het eurogebied daalde in april met 2,4 procent ten opzichte van een maand eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. De daling was groter dan economen hadden verwacht.

In maart produceerde de industrie nog 2,4 procent meer, voorafgaand aan de handelstarieven die Trump begin april aankondigde. Alle sectoren binnen de industrie lieten in april een krimp zien. Ook de handel leed onder de onrust rond de Amerikaanse heffingen. De export van de eurozone daalde in april met 1,4 procent op jaarbasis en de import steeg nipt met 0,1 procent. Het handelsoverschot zakte daardoor tot 9,9 miljard euro, van 13,6 miljard euro een jaar geleden. In maart bedroeg het handelsoverschot nog 37,3 miljard euro.