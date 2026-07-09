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Iran voert diplomatiek overleg over jongste Amerikaanse aanvallen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 17:29
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TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran voert diplomatiek overleg over de jongste Amerikaanse aanvallen op de kust van het land, die minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi Amerikaans "avonturisme" noemt. Hij spreekt daarover met de legerleider van Pakistan, veldmaarschalk Asim Munir. Pakistan staat op de voorgrond bij bemiddelingen tussen Iran en de VS.
Araqchi heeft ook gebeld over de situatie met zijn collega's in Oman en Turkije. Daarbij ging het in het bijzonder over de Straat van Hormuz.
Iran heeft volgens president Donald Trump deze week drie vrachtschepen beschoten in de zeestraat. De VS hebben opnieuw gereageerd met luchtaanvallen op Iran.
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