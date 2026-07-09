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Winst voor Amsterdamse AEX-index, chipbedrijven koplopers

Economie
door anp
donderdag, 09 juli 2026 om 17:51
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst de handelsdag uitgegaan. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi waren de koplopers in de hoofdindex op het Damrak. Shell deed een stapje terug door een daling van de olieprijzen. Die stegen eerder deze week nog sterk door het opgelaaide geweld in het Midden-Oosten met Amerikaanse aanvallen op Iran en Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in de Golfregio.
ASML, ASMI en Besi wonnen tot 5,6 procent. Grootste dalers bij de hoofdfondsen waren techinvesteerder Prosus, ijsjesbedrijf Magnum en maritiem oliedienstverlener SBM Offshore met minnen tot meer dan 2 procent. Shell zakte ruim 1 procent na de plussen van de voorgaande dagen. De olieprijzen daalden tot bijna 2 procent.
De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 1083,32 punten, na de kleine verliesbeurt op woensdag. De MidKap steeg 0,5 procent tot 1075,00 punten.
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