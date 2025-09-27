Enkele duizenden mensen lopen Pride March in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Ruim 3000 mensen doen zaterdag mee aan de Pride March in Rotterdam, meldt een woordvoerder van de organisatie. De boodschap van de tocht is dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn.

Deelnemers hebben regenboogvlaggen bij zich en dragen spandoeken met teksten als 'Love is love'. Politieke partijen als PvdD, SP en D66 lopen mee met de 3,5 kilometer lange mars georganiseerd door GayRotterdam, COC Rotterdam en vrijwilligers. Deze begon op het Stationsplein en eindigt op het Willemsplein, waar dan het Pride Festival begint. Voorafgaand aan de Pride March waren er sprekers op het Stationsplein en werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Richard Opsteegh, eigenaar van gay- en dragcafé Bonaparte in Rotterdam.

De mars en het festival zijn de sluitstukken van de Pride Week in Rotterdam. Vorig jaar was er geen officiële Pride Week omdat stichting Rotterdam Pride failliet ging. Dit jaar heeft Bureau Vermaeck de organisatie op zich genomen.