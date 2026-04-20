Iran: VS nemen onderhandelingen niet serieus

ISLAMABAD (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Iran beschuldigt de Verenigde Staten ervan "het diplomatieke proces" rond een vredesplan niet serieus te nemen. De VS hebben het bestand geschonden met de blokkade van Iraanse havens, de Amerikaanse aanval op een Iraans schip en het vertragen van een bestand in Libanon, zegt Iran.

Dinsdag zouden opnieuw onderhandelingen tussen de twee landen moeten plaatsvinden in Pakistan. Een woordvoerder van het Iraanse regime zei maandag dat er nog geen plannen zijn om daar naartoe te gaan, maar dat er nog geen definitieve keuze is gemaakt.

Ondertussen bereidt Islamabad zich wel voor op de onderhandelingen. In een deel van de stad zijn scholen en kantoren gesloten en ligt het openbaar vervoer stil.

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat vertegenwoordigers van de VS wel naar Islamabad gaan. In hetzelfde bericht op Truth Social kondigde hij echter ook aan "elke energiecentrale en elke brug" uit te gaan schakelen als Iran de Amerikaanse eisen niet accepteert.