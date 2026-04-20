We denken graag dat overgewicht iets is ‘voor later’: eerst studeren, werken, reizen – lijnen kan altijd nog. Maar een grote Zweedse studie laat zien dat juist de kilo’s die je in je late tienerjaren en twintiger jaren aankomt, de rest van je leven het zwaarst wegen.

Onderzoekers volgden ruim 620.000 mannen en vrouwen vanaf hun 17e tot hun 60e en koppelden hun gewicht aan overlijdensgegevens. Niet alleen hoeveel iemand aankwam bleek belangrijk, maar vooral wanneer. Wie al vóór zijn 30e obees werd, had rond de 70 procent meer kans om tijdens de studieperiode te overlijden dan leeftijdsgenoten die tot hun 60e uit de obesitascategorie bleven.

De snelste gewichtstoename vond plaats tussen de 17 en 29 jaar – precies de fase waarin we vaak vertrekken van huis, minder bewegen en meer ultrabewerkt voedsel eten. Voor elke extra halve kilo per jaar in die periode steeg het risico op vroegtijdig overlijden met circa 16 tot 18 procent, door onder meer hart- en vaatziekten, type 2-diabetes, leverkanker en nierziekten. Gewichtstoename na je 30e was ook ongunstig, maar de verbanden waren duidelijk zwakker.

Dat past in een wereldwijde trend: volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leeft inmiddels één op de acht mensen met obesitas, en is het aantal obese volwassenen sinds 1990 meer dan verdubbeld. In Nederland heeft inmiddels ruim de helft van de volwassenen overgewicht , en stijgt het aandeel vooral onder 18- tot 44‑jarigen. Met andere woorden: precies de groep waarvan we dachten dat het allemaal nog wel meevalt, blijkt het grootste gezondheidsschuldje op te bouwen.

Artsen wijzen erop dat de duur van obesitas cruciaal is: hoe langer je met ernstig overgewicht rondloopt, hoe meer schade zich opstapelt in bloedvaten, organen en stofwisseling. Vroeg ingrijpen – al in de puberteit en jonge volwassenheid – kan dus tientallen jaren gezondheidswinst opleveren.

Dat vraagt om een andere blik, ook politiek. Preventiebeleid en campagnes richten zich vaak op kinderen of juist op 50‑plussers, terwijl de risicovolle jaren daartussen liggen: de studentenstad, het eerste vaste contract, de jonge ouder. Juist daar worden de kilo’s gewonnen die je maar heel moeilijk weer verliest – en die uiteindelijk het verschil kunnen maken tussen een lange oude dag en een veel te vroeg einde.