Iran waarschuwt VS: aanval zal leiden tot tegenaanval

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft de VS gewaarschuwd dat een aanval op het land zal leiden tot represailles. Volgens de voorzitter van het Iraanse parlement zal zo'n actie resulteren in vergeldingsaanvallen tegen Israël en Amerikaanse bases in de regio.

Volgens The New York Times zou de Amerikaanse president Donald Trump zich de afgelopen dagen hebben laten bijpraten over de mogelijkheden voor een nieuwe Amerikaanse aanval op Iran. Daarover zou volgens persbureau Reuters ook contact zijn opgenomen met Israël, dat serieus rekening houdt met een Amerikaanse interventie.

Trump overweegt een aanval op Iran vanwege de harde hand waarmee daar protesten tegen de economische situatie in het land en het landsbestuur worden aangepakt. Daarbij zouden al meer dan honderd mensen zijn opgepakt, en vele honderden mensen opgepakt of het ziekenhuis in geslagen. Het internet in het land is al twee dagen uitgeschakeld door het regime, om beelden van de onlusten binnen te houden.