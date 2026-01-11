Nog tien gemeenten gestopt met hondenbelasting

DEN HAAG (ANP) - Ook dit jaar zijn enkele gemeenten gestopt met het heffen van hondenbelasting. In 2026 betalen hondeneigenaren in 101 gemeenten een tarief, vorig jaar waren dat er nog 111. In negentien gemeenten kost een hond eigenaren meer dan 100 euro. Dat blijkt uit een telling van ANP.

In 88 gemeenten is de hondenbelasting hoger dan vorig jaar. Net als in 2025 is ook dit jaar in Katwijk het tarief het hoogst. Die gemeente int 142,18 euro per hond. In zes gemeenten is het tarief verlaagd. Gemiddeld betalen hondeneigenaren ongeveer 76 euro.

Dit jaar wordt in tien gemeenten voor het eerst geen hondenbelasting geïnd, waaronder De Bilt. Daar moesten hondeneigenaren vorig jaar nog 113,40 euro betalen voor hun viervoeter.

Hondenpoep

Al jaren daalt het aantal gemeenten dat hondenbelasting heft. Tien jaar geleden moest je in twee derde van de gemeenten deze belasting betalen. In 2026 is dat in minder dan 30 procent. In het noorden van het land hebben bijna alle gemeenten de hondenbelasting inmiddels afgeschaft. Alleen in Leeuwarden, Smallingerland en Vlieland wordt nog hondenbelasting geheven.

Het geïnde geld komt bij de algemene middelen van gemeenten terecht. Dit betekent dat gemeenten mogen beslissen waar het geld aan wordt uitgegeven. Het is dus niet zo dat hondenbelasting per se wordt gebruikt om de overlast van hondenpoep te bestrijden, bijvoorbeeld voor poepzakjes of prullenbakken.