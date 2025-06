Iran wil dat VN-Veiligheidsraad aanvallen van VS veroordeelt

ISTANBOEL (ANP) - Iran wil een spoedoverleg van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de Amerikaanse aanval op het land. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi vroeg de raad om een "ondubbelzinnige veroordeling van de misdadige daad van agressie" van de VS tegen Iran en vindt dat de raad Amerika verantwoordelijk moet stellen.

Araqchi zei tijdens een persconferentie dat Iran "doortastend optreden" verwacht. Hij richtte zich niet alleen tot de Veiligheidsraad maar ook tot VN-secretaris-generaal António Guterres, het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en andere internationale organisaties.

"Stilte ten overstaan van zulke schaamteloze agressie zal de wereld in een ongekende mate van gevaar en chaos storten. De mensheid is als soort te ver gekomen om toe te laten dat een wetteloze pestkop ons terugsleept naar de wetten van de jungle", zei hij over de VS.

Araqchi: alle opties open

Volgens de minister houdt Iran "alle opties open om zijn veiligheidsbelangen en die van de bevolking te verdedigen".

Meerdere landen, zowel in de regio als in Europa, hebben aangedrongen op onderhandelingen. Araqchi zei nog niet te weten hoeveel ruimte daarvoor is. "Ze hebben wat mij betreft laten zien dat ze geen mannen van de diplomatie zijn en alleen de taal van dreigementen en geweld begrijpen."

Ontmoeting met Poetin

De minister is in Turkije voor een bijeenkomst van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Later zondag reist Araqchi naar Moskou. Maandagochtend heeft hij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin voor "serieuze beraadslagingen" over de vervolgstappen, zo zei hij.