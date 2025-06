Roemruchte Amerikaanse kooivechter Jones (37) stopt ermee

LAS VEGAS (ANP) - De Amerikaanse kooivechter Jon Jones heeft zijn carrière beëindigd. De 37-jarige Jones was elf keer wereldkampioen in het lichtzwaargewicht bij de UFC, de toonaangevende bond in de mixed martial arts. In 2023 veroverde Jones de titel in het zwaargewicht.

Hij zou zich opmaken voor een titelgevecht met de Brit Tom Aspinall, maar dat gaat niet meer door. Aspinall is om die reden uitgeroepen tot wereldkampioen in het zwaargewicht.

UFC-baas Dana White kondigde het afscheid van de legendarische kooivechter aan. Jones bevestigde het niet lang daarna op social media. "Deze beslissing is het resultaat van een lange periode van reflectie", meldde Jones, die stopt met 21 overwinningen op zijn naam. "Vanaf het moment dat ik de octagon betrad, was het mijn doel om de grenzen van wat mogelijk was in deze sport te verleggen."

Jones gaat de geschiedenis in als de jongste vechter ooit met een wereldtitel. Hij zat tijdens zijn carrière ook een schorsing uit vanwege doping.