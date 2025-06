VLISSINGEN (ANP) - Bij een conflict met meerdere personen in een supermarkt in Vlissingen is geschoten. Een man raakte zwaargewond, meldt de politie op X. Een verdachte is op de vlucht geslagen. Het slachtoffer wordt gereanimeerd, zegt een woordvoerder van de politie.

Het incident gebeurde in een supermarkt aan de Papegaaienburg. De politie is met meerdere eenheden ter plaatse voor onderzoek.