Iran zegt goed voorstel te hebben gedaan om sancties te voorkomen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 9:52
anp190925082 1
TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi vindt dat Iran een "eerlijk en gebalanceerd" voorstel heeft gedaan om nieuwe sancties vanwege zijn kernprogramma te voorkomen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties stemt deze vrijdag naar verwachting over die sancties omdat enkele leden er anders over denken.
De sancties waren opgeheven onder de nucleaire deal uit 2015. De VS hebben zich in 2018 al teruggetrokken, maar de andere permanente leden van de Veiligheidsraad niet. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben nu voorgesteld om sancties te herstellen, omdat Iran zich niet aan de gemaakte afspraken zou houden.
Iran heeft een "creatief, eerlijk en gebalanceerd voorstel gedaan dat tegemoetkomt aan oprechte zorgen en wederzijds bevorderlijk is", aldus de Iraanse minister op X.
Volgens Araghchi moet de Veiligheidsraad "diplomatie boven confrontatie" verkiezen. "Meer kan er niet op het spel staan."
