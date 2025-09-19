ECONOMIE
2025 is nu al zonniger dan gemiddeld

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 9:53
anp190925083 1
HOUTEN (ANP) - De zon heeft dit jaar gemiddeld al meer geschenen dan normaal in een volledig jaar, meldt Weeronline. Tot nu toe zijn er 1817 zonuren gemeten. Dat is iets meer dan het jaargemiddelde van 1816 uur over de periode 1995 tot en met 2024.
Als de zon de rest van het jaar een gebruikelijk aantal uren schijnt, sluit 2025 af met ruim 2100 zonuren. Daarmee zou dit jaar de tweede plaats innemen in de lijst van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen in de vorige eeuw. Het record blijft dan staan op 2022, met 2233 zonuren.
Alleen januari verliep dit jaar somber, met meerdere dagen waarop de zon helemaal niet te zien was. Zo bleef het van 1 tot en met 5 januari en van 15 tot en met 24 januari grotendeels grijs. De daaropvolgende maanden maakten dat ruimschoots goed: deze verliepen allemaal bovengemiddeld zonnig.
