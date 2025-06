Iran zegt honderden raketten te hebben afgevuurd

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - Iraanse media melden dat de tegenaanval van Iran is begonnen en dat het land honderden ballistische raketten heeft afgevuurd. Een militaire bron meldt aan The Times of Israel dat het om zo'n honderd raketten gaat. Ook tegen persbureau AFP spreekt een legerfunctionaris van tientallen raketten.

Boven onder meer Jeruzalem zijn explosies gehoord en bij Tel Aviv wordt een rookpluim gezien. In meerdere delen van Israël ging het luchtalarm af. De bevolking is opgeroepen naar de schuilkelders te gaan.