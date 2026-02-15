Iran zegt klaar te zijn voor compromis met Amerikanen

GENÈVE (ANP) - Iran is klaar om over compromissen te praten met de Verenigde Staten, zegt onderminister van Buitenlandse Zaken Majid Takht-Ravanchi tegen de BBC. Maar hij vindt dat de Amerikanen dan ook bereid moeten zijn om te praten over het stoppen van sancties tegen zijn land.

De Amerikaanse president Donald Trump zet Iran de afgelopen weken steeds meer onder druk om snel een deal te sluiten over het Iraanse atoomprogramma. Delegaties uit beide landen praten komende week verder in Genève.

Amerikaanse functionarissen stellen dat Iran de onderhandelingen dwarsboomt, maar Takht-Ravanchi zegt dat het nu aan de VS is om over de brug te komen. "Als ze oprecht zijn, ben ik er zeker van dat we op weg zijn naar een akkoord."

Trump heeft gedreigd met nieuwe aanvallen op de Iraanse nucleaire installaties als er geen deal gesloten wordt. De VS en Israël bombardeerden die faciliteiten vorige zomer ook al.