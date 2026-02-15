Russische havensteden aangevallen door Oekraïense drones

TAMAN (ANP/BLOOMBERG) - Meerdere steden in het Russische Zwarte Zeegebied zijn afgelopen nacht aangevallen door Oekraïense drones. Met name de haven van Taman liep daarbij schade op.

Onder meer een opslagtank voor brandstof, magazijnen en haventerminals werden geraakt, meldt de Russische gouverneur Veniamin Kondratjev op Telegram. Twee mensen raakten gewond. Taman ligt in het Russische district Temrjoek, vlak bij de Krim. Dat schiereiland werd in 2014 door Rusland geannexeerd.

Ook de kuststad Sotsji werd volgens de autoriteiten getroffen door een van de langste en hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Er was lichte schade.