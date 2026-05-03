Iran zegt reactie VS op vredesvoorstel te bekijken

door anp
zondag, 03 mei 2026 om 19:37
TEHERAN (ANP/RTR) - Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Verenigde Staten hebben gereageerd op een nieuw vredesvoorstel via bemiddelaar Pakistan. Iran is die reactie aan het bekijken, melden Iraanse media.
Het nieuwe plan zou bestaan uit veertien punten. Bronnen zeiden eerder tegen Al Jazeera dat het moet worden uitgevoerd in drie fasen en dat het de oorlog binnen dertig dagen tot een einde moet brengen. De Straat van Hormuz moet volgens de bronnen in de eerste fase worden geopend.
Het ontmantelen van de Iraanse nucleaire infrastructuur zou er geen onderdeel van zijn. Dat zou ook de reden zijn geweest voor de Amerikaanse president Donald Trump om een eerder voorstel af te wijzen. Volgens Iraanse media zijn er op dit moment geen nucleaire onderhandelingen.
