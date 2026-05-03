Merz wijst op rol VS in NAVO, bagatelliseert spanningen met Trump

BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz stelt dat de Verenigde Staten, ondanks meningsverschillen, een centrale rol spelen binnen de NAVO en bagatelliseert de spanningen met president Donald Trump. Merz reageerde op de door Washington aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Duitsland.

"Ik blijf ervan overtuigd dat de Amerikanen onze belangrijkste partner zijn binnen de Noord-Atlantische Alliantie", zei Merz tegen de publieke omroep ARD in een interview dat later op zondag wordt uitgezonden.

Op de vraag of de Amerikaanse plannen om de troepenmacht in Duitsland te verminderen iets te maken hadden met een meningsverschil tussen de twee leiders over Trumps strategie ten aanzien van Iran, antwoordde Merz: "Er is geen verband."