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Iran zegt vaartuigen in Straat van Hormuz te stoppen en vernielen

Samenleving
door anp
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TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse Revolutionaire Garde meldt twee olietankers op de Straat van Hormuz te hebben "gestopt". Ook zou een Amerikaans onbemand vaartuig zijn verwoest.
De twee schepen probeerden volgens Iran gebruik te maken van de vaarroute die Teheran niet heeft goedgekeurd. Ze zouden hun systemen hebben uitgeschakeld om ongezien te kunnen varen, "met behulp van het terroristische Amerikaanse leger".
Het is nog niet duidelijk wat voor onbemand vaartuig de Iraniërs zouden hebben verwoest. De Verenigde Staten hebben het voorval ook nog niet bevestigd.
Iran wil de controle over de Straat van Hormuz behouden en staat daarom niet toe dat schepen via het zuiden van de zeestraat varen. Donderdag zei de Revolutionaire Garde ook al dat vier schepen waren "gestopt" doordat ze op mijnen waren gevaren. Iran zou ze hebben gewaarschuwd niet af te wijken van de toegestane routes.
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