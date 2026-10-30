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Dynamisch gascontract? Bij gemiddeld verbruik kost gas je nu ruim €600 per jaar meer

Economie
door Pieter Immerzeel
bijgewerkt om
Een hand draait aan een thermostaat aan de muur van een woonkamer in de winter.
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De Europese gasprijs steeg woensdag voor het eerst sinds de gascrisis van 2022 tot boven de 100 euro per megawattuur, meldt de NOS. In februari was dat nog minder dan 30 euro. Huishoudens met een dynamisch contract merken het als eersten, en de koudste maanden moeten nog komen.

Hoeveel betaal je nu met een dynamisch gascontract?

Een klant van een grote aanbieder betaalde woensdag €1,95 per kubieke meter gas, inclusief belasting. Een jaar geleden was dat €1,13. Een gemiddeld huishouden verbruikt 790 kuub per jaar, volgens het CBS.
Gasprijs dynamisch contractPer kuubPer jaar bij 790 kuub
Oktober 2025€1,13ongeveer €893
28 oktober 2026€1,95ongeveer €1.540
Verschil€0,82ongeveer €647
De bedragen gelden per huishouden, inclusief energiebelasting en btw, zonder vaste leveringskosten en netbeheerkosten. Het jaarbedrag gaat ervan uit dat de prijs van woensdag een jaar lang blijft. Dat is een momentopname: de prijs verandert elke dag.

Waarom merk jij het eerder dan je buren?

Bij een dynamisch contract stelt de leverancier elke dag een nieuwe prijs vast, op basis van de groothandelsprijs. Ongeveer 8 procent van de huishoudens heeft zo’n contract. De 37 procent met een variabel contract krijgt de stijging later, omdat leveranciers die prijs meestal eens per drie maanden of per half jaar aanpassen. De 54 procent met een vast contract betaalt de oude prijs tot het contract afloopt.
Juist in de winter tikt het hard aan. Je verbruikt het meeste gas in januari en februari, dus de prijs van die maanden telt het zwaarst in je jaarrekening.
Als het een koude winter wordt schieten de prijzen omhoog.
- Gerben Hieminga, sector-econoom energie bij ING

Wordt gas binnenkort weer goedkoper?

Daar rekent de handel niet op. De beurs verwacht pas eind 2027 een daling, schreven we eerder over de gasprijs voor 2027. De stijging hangt samen met de oorlog rond Iran: raffinaderijen en lng-leidingen in het Midden-Oosten zijn geraakt en Europa krijgt vrijwel geen vloeibaar gas meer uit Qatar, meldt TPO.
De Nederlandse gasopslagen waren op 26 oktober voor 66,5 procent gevuld, tegen 73 procent een jaar eerder. Een prijsplafond zoals in 2023 is er niet.

Wat kun je doen als je dynamisch gas hebt?

  • Check je termijnbedrag. Een te laag voorschot betekent een flinke naheffing bij de jaarafrekening. Reken met de prijs van nu en zet het bedrag zelf hoger in de app of op de site van je leverancier.
  • Vergelijk met een vast contract. Minstens veertien leveranciers verhoogden sinds 16 oktober hun vaste tarieven, meldt Energievergelijk.nl. Vast is dus ook duurder geworden; reken met je eigen verbruik uit wat het verschil is. Hoe vastzetten werkt, lees je in ons stuk over de gasprijs op jaarrecord.
  • Kijk naar een mengvorm. Sommige leveranciers bieden dynamische stroom met een vaste gasprijs. Dan houd je de goedkope stroomuren en zet je alleen het gas vast.
  • Weet hoe snel je weg kunt. Een dynamisch contract heeft geen vaste looptijd, dus je betaalt geen opzegvergoeding. Houd wel rekening met de opzegtermijn in je voorwaarden.
  • Lukt betalen niet meer? Huishoudens met een laag inkomen kunnen aankloppen bij het Noodfonds Energie, dat 193 miljoen euro te verdelen heeft.
Meer weten?
Bronnen: TPO, NOS, NOS (vaste contracten)

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