De Europese gasprijs
steeg woensdag voor het eerst sinds de gascrisis
van 2022 tot boven de 100 euro per megawattuur, meldt de NOS
.
In februari was dat nog minder dan 30 euro. Huishoudens met een
dynamisch contract merken het als eersten, en de koudste maanden moeten
nog komen.
Hoeveel
betaal je nu met een dynamisch gascontract?
Een klant van een grote aanbieder betaalde woensdag €1,95 per kubieke
meter gas, inclusief belasting. Een jaar geleden was dat €1,13. Een
gemiddeld huishouden verbruikt 790 kuub per jaar, volgens het CBS.
|Gasprijs dynamisch contract
|Per kuub
|Per jaar bij 790 kuub
|Oktober 2025
|€1,13
|ongeveer €893
|28 oktober 2026
|€1,95
|ongeveer €1.540
|Verschil
|€0,82
|ongeveer €647
De bedragen gelden per huishouden, inclusief energiebelasting en btw,
zonder vaste leveringskosten en netbeheerkosten. Het jaarbedrag gaat
ervan uit dat de prijs van woensdag een jaar lang blijft. Dat is een
momentopname: de prijs verandert elke dag.
Waarom merk jij het
eerder dan je buren?
Bij een dynamisch contract stelt de leverancier elke dag een nieuwe
prijs vast, op basis van de groothandelsprijs. Ongeveer 8 procent van de
huishoudens heeft zo’n contract. De 37 procent met een variabel contract
krijgt de stijging later, omdat leveranciers die prijs meestal eens per
drie maanden of per half jaar aanpassen. De 54 procent met een vast
contract betaalt de oude prijs tot het contract afloopt.
Juist in de winter
tikt het hard aan. Je verbruikt het meeste gas in
januari en februari, dus de prijs van die maanden telt het zwaarst in je
jaarrekening.
Als het een koude winter wordt schieten de prijzen omhoog.- Gerben Hieminga, sector-econoom energie bij ING
Wordt gas binnenkort weer
goedkoper?
Daar rekent de handel niet op. De beurs verwacht pas eind 2027 een
daling, schreven
we eerder over de gasprijs voor 2027
. De stijging hangt samen met de
oorlog rond Iran: raffinaderijen en lng-leidingen in het Midden-Oosten
zijn geraakt en Europa krijgt vrijwel geen vloeibaar gas meer uit Qatar,
meldt TPO
.
De Nederlandse gasopslagen waren op 26 oktober voor 66,5 procent
gevuld, tegen 73 procent een jaar eerder. Een prijsplafond zoals in 2023
is er niet.
Wat kun je doen als
je dynamisch gas hebt?
- Check je termijnbedrag. Een te laag voorschot
betekent een flinke naheffing bij de jaarafrekening. Reken met de prijs
van nu en zet het bedrag zelf hoger in de app of op de site van je
leverancier.
- Vergelijk met een vast contract. Minstens veertien
leveranciers verhoogden sinds 16 oktober hun vaste tarieven, meldt
Energievergelijk.nl. Vast is dus ook duurder geworden; reken met je
eigen verbruik uit wat het verschil is. Hoe vastzetten werkt, lees je in
ons
stuk over de gasprijs op jaarrecord.
- Kijk naar een mengvorm. Sommige leveranciers bieden
dynamische stroom met een vaste gasprijs. Dan houd je de goedkope
stroomuren en zet je alleen het gas vast.
- Weet hoe snel je weg kunt. Een dynamisch contract
heeft geen vaste looptijd, dus je betaalt geen opzegvergoeding. Houd wel
rekening met de opzegtermijn in je voorwaarden.
- Lukt betalen niet meer? Huishoudens met een laag
inkomen kunnen aankloppen bij het Noodfonds Energie, dat 193 miljoen
euro te verdelen heeft.
Meer weten?