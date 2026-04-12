IRG: Iran heeft controle over scheepvaart Straat van Hormuz

BANDAR ABBAS (ANP) - De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) heeft na uitspraken van president Donald Trump beklemtoond dat Iran de Straat van Hormuz volledig controleert. Trump kondigde aan dat zijn marine de zeestraat gaat blokkeren, mijnen ruimen en de scheepvaart gaat controleren.

De IRG stelt dat vijanden "in de dodelijke draaikolk van de Straat van Hormuz" terechtkomen als ze er het Iraanse gezag uitdagen.

De garde werd in de bloedige Iraaks-Iraanse oorlog in de jaren tachtig ook belast met de kustwacht en de strategische zeestraat. In die tijd woedde er al een "tankeroorlog" in de Perzische Golf en de Straat van Hormuz. De IRG heeft volgens waarnemers sinds die tijd gewerkt aan allerlei bunkers en stellingen langs de kust om de scheepvaart in de zeestraat te beheersen. Die is tussen het uiterste noorden van Oman en de Iraanse kust ongeveer 50 kilometer breed.