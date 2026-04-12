Van der Poel: mijn koers was voorbij in Bos van Wallers

ROUBAIX (ANP) - Mathieu van der Poel is er door lekke banden niet in geslaagd voor de vierde keer op rij Parijs-Roubaix te winnen. Hij kon in een lange achtervolging door lekke banden niet meer bij de koplopers geraken en eindigde als vierde. "Mijn koers was over in het Bos, ik heb er alles aan gedaan, maar net niet", reageerde de drievoudig winnaar bij de NOS op zijn lekke banden op de beruchte kasseistrook Bos van Wallers.

"Ik lag daarna meer dan 2 minuten achter en dacht ook niet meer dat het ging lukken", zei hij. Van der Poel pakte de fiets van Jasper Philipsen, maar kon niet in de pedalen komen, waarop hij een wiel van ploeggenoot Tibor Del Grosso kreeg. "Ik kreeg daarna een wiel, maar reed op het einde weer lek."

Daarna zette Van der Poel een lange achtervolging in maar het beste was eraf. "Ik had mijn beste pijlen verschoten. Het is jammer, ik had de benen om mee te doen, maar je moet ook een beetje geluk hebben. Ik had mijn voorjaar in schoonheid willen afsluiten."