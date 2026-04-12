Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van schending bestand

MOSKOU/KYIV (ANP/RTR/AFP) - Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van het veelvuldig schenden van een 32 uur durend bestand ter gelegenheid van het orthodoxe paasfeest. Het Russische ministerie van Defensie telde in de nacht van zaterdag op zondag 1971 schendingen van het staakt-het-vuren, terwijl de Oekraïense generale staf melding maakte van 479 artillerieaanvallen en meer dan 1700 drone-aanvallen door Russische troepen.

Rusland meldde twee doden en meerdere gewonde burgers, onder wie een kind, door Oekraïense artilleriebeschietingen. Oekraïne meldde twee gewonden door een Russische drone-aanval.

Volgens de kalender van het orthodoxe geloof, dat in beide landen dominant is, wordt Pasen dit jaar op zondag gevierd. De Russische president Vladimir Poetin kondigde op 9 april het tijdelijke staakt-het-vuren aan. Het loopt zondag om 22.00 uur Nederlandse tijd af. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stemde in met het bestand.