Islam is bezig de grootste godsdienst van de wereld te worden

Het christendom is de laatste 1000 jaar de grootste religie op aarde geweest. Op dit moment is het christendom wereldwijd nog steeds de grootste religie, met ongeveer 2,3 miljard aanhangers (ongeveer 31% van de wereldbevolking). De islam volgt als tweede met zo’n 2 miljard moslims, wat neerkomt op circa 24-25% van de wereldbevolking. Daarvoor moet je wel alle christenen (die elkaar vaak bestrijden) bij elkaar optellen. Maar die positie is bedreigd.