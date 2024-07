Moslimhaters belagen Engelse politie omdat kindersteker moslim zou zijn (wat hij niet is)

Bij een moskee in de stad Southport hebben zo’n tweehonderd mensen stenen en andere spullen naar de politie en de moskee gegooid. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om aanhangers van de extreemrechtse, anti-islamitische English Defence League (EDL). In de stad werden maandag drie kinderen doodgestoken. Bij de onrust raakten volgens de politie 22 agenten en 3 politiehonden gewond, maar de lokale hulpdienst North West Ambulance Service maakt melding van maar liefst 39 gewonde agenten.

De woedende rechts-extremisten was wijs gemaakt dat de dader van de steekpartij een moslim is. Dat zou uiteraard geen reden zijn een moskee te belagen. Maar het is ook niet waar.

De Engelse wet biedt anonimiteit aan minderjarige verdachten. Maar wat wel bekend is, is dat de 17-jarige vermoedelijke dader geboren is in Cardiff. Hij is dus geen bootvluchteling, zoals de vernielers van de moskee denken.

Zijn familie is lang geleden uit Rwanda gekomen. De religieuze samenstelling van Rwanda is overwegend christelijk, met aanzienlijke aantallen protestanten en katholieken. Volgens de meest recente volkstelling van 2022 is ongeveer 48% van de bevolking protestants, 40% katholiek, en 4% behoort tot andere christelijke denominaties.