Islamitische organisatie strijdt tegen polarisatie in ramadan

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 13:04
anp100226138 1
DEN HAAG (ANP) - Islamitische Stichting Nederland (ISN) komt in actie tegen polarisatie tijdens de aankomende ramadan. De organisatie, waarbij 148 moskeeën zijn aangesloten, doet dat onder meer met rondleidingen in moskeeën, iftarpakketten voor studenten en een 'Nationale Vredesmaaltijd'.
In meerdere steden en wijken zijn tijdens de vastenmaand, die later deze maand begint, activiteiten die mensen bij elkaar moeten brengen. Met het thema 'samen tegen polarisatie' wil ISN "de kracht van ramadan zichtbaar maken", zegt bestuurslid Ismail Mercimek. "Polarisatie bestrijd je niet met slogans, maar met nabijheid: samen eten, samen praten en samen zorgen voor elkaar. Ramadan is daar bij uitstek een maand voor."
ISN organiseert onder meer open iftars, de maaltijd die het vasten aan het einde van de dag verbreekt, met buurtbewoners, collega's, studenten, jongeren en senioren. "Samen het vasten verbreken is een moment van ontmoeting en gesprek, voorbij aannames en labels." Ook zijn er rondleidingen in moskeeën, waarbij bezoekers uitleg krijgen over de vastenmaand, het gebed en de rol van de moskee in de buurt. Op hogescholen en universiteiten deelt de studententak van ISN iftarpakketten uit, zowel aan vastende als niet-vastende studenten.
Tijdens de ramadan biedt ISN ook hulp aan mensen in kwetsbare situaties, zoals dak- en thuislozen, eenzame buurtbewoners of gezinnen met financiële problemen. Op 12 maart is in Den Haag de 'Nationale Vredesmaaltijd', waarvoor mensen met verschillende achtergronden zijn uitgenodigd. Ook tijdens dit evenement is aandacht voor het tegengaan van polarisatie.
