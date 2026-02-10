Zoveel gaat Rob Jetten verdienen als premier en dit is zijn maximale hypotheek

Het Catshuis lonkt voor Rob Jetten . De D66-fractievoorzitter staat op het punt minister-president te worden van het nieuwe kabinet. Een prestigieuze functie, dat is zeker. Maar ook eentje die financieel een stuk florissanter uitpakt dan zijn huidige baan in de Tweede Kamer. Tijd voor een nuchtere rekensom: wat gaat Jetten verdienen en hoeveel huis kan hij zich daarmee permitteren?

De formatie is zo goed als rond en de kaarten zijn geschud. D66 levert de premier en dat wordt de 38-jarige Rob Jetten . Een bliksemcarrière voor de Brabander, die pas sinds 2021 fractievoorzitter is en in 2018 furore maakte als Robot Jetten.

Van Kamer naar Catshuis

Als fractievoorzitter in de Tweede Kamer verdiende Jetten zo’n 141.000 euro bruto per jaar. Omgerekend komt dat neer op ongeveer 11.750 euro per maand. Een prima inkomen, maar het verbleekt bij het salaris dat hoort bij het Torentje.

Als minister-president gaat Jetten namelijk 205.000 euro bruto per jaar verdienen. Dat is het vaste ministersalaris, inclusief 8 procent vakantiegeld en 8,3 procent eindejaarsuitkering. Een stijging van 64.000 euro per jaar, oftewel bijna 45 procent extra inkomen.

Overigens is het geen compleet nieuw bedrag voor hem. Tussen 2022 en 2024 was Jetten al minister voor Klimaat en Energie en kreeg hij hetzelfde salaris

Wat kan hij daarmee kopen?

Met zo’n inkomen wordt de woningmarkt ineens een stuk toegankelijker. Volgens een indicatieve berekening met de rekentool van Independer kan Jetten met een jaarsalaris van 205.000 euro een maximale hypotheek krijgen van 1.020.606 euro. Daarbij is gerekend met een rente van 3,89 procent en een rentevaste periode van tien jaar. De geschatte bruto maandlasten komen hierbij neer op 4.808 euro.