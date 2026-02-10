De griepgolf komt eraan: dit moet je vooral níet doen als je ziek bent

Het lijkt elk jaar hetzelfde liedje en ook dit keer is het raak. Nederland stevent af op een griepepidemie. Afgelopen week gingen 51 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts en volgens het RIVM loopt dat aantal deze week verder op.

Voor wie nu geveld is door het virus en zielig in foetushouding in bed ligt, rest maar één ding: uitzieken. Wat helpt écht om dit proces te versnellen en het allemaal een tikkeltje minder onaangenaam te maken, en wat moet je zeker níet doen?

Rust

Wie denkt dat ‘even doorbijten’ helpt, heeft het mis. “Het beste wat je kunt doen, is voldoende rust nemen”, zegt professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey tegen De Telegraaf. “Inspanningen zijn uit den boze. Je moet je lichaam de kans geven om te herstellen.” Koorts houdt gemiddeld vier dagen aan. Daarna is het verstandig om nog één tot drie dagen rust te nemen. “Reken erop dat je tussen de vier en tien dagen thuis bent.”

Temperatuur verlagen? Liever niet

Paracetamol en ibuprofen worden massaal geslikt, maar volgens Devroey is dat geen goed idee. “Als je griep hebt, raad ik dat stellig af”, zegt hij. “Die koorts is juist nodig om de griep klein te krijgen. Het kan zich veel minder goed vermenigvuldigen bij 38 dan bij 36 graden.” Verzachten mag, genezen doet het niet. En antibiotica? “Intussen weten we dat ze niet werken tegen griep, omdat het een virus is en geen bacterie.”

Drinken, drinken, drinken

Een zere keel en droge hoest horen erbij. “In dat geval verzacht water je keel”, aldus Devroey. Diëtist Michaël Sels vult aan dat veel zieken te weinig drinken. “Als mensen ziek zijn, vergeten ze vaak te drinken, maar het is belangrijk om gehydrateerd te blijven.” Anderhalve liter per dag is het minimum, bij hoge koorts meer.

Maak je eigen neusspray

Neussprays uit de winkel zijn niet altijd onschuldig. “Neussprays met pseudoefedrine erin raden we af omdat die het neusslijmvlies kunnen beschadigen.” Een zoutoplossing werkt net zo goed. “Meng een halve liter water met keukenzout tot je merkt dat het niet meer oplost.” Duur fysiologisch water is nutteloos. “Laat je niet verleiden met verkoopargumenten als extra ontsmettend of op basis van zeewater.”

Comfort food geneest niet

Kippensoep, honing en warme drankjes maken het ziek zijn draaglijker, maar zijn geen wondermiddel. “Allemaal zaken die je onder de noemer comfort food kan categoriseren”, zegt Sels. Devroey is duidelijk: “Maar dat er geen bewijs is, wil niet zeggen dat de soep niet kan opkikkeren.” Warmte helpt: “Warme melk. Warme kruidenthee. Warme wijn.”

Na de griep: weer bewegen

Is de koorts weg, dan mag je rustig weer in beweging komen. “Dat wil niet zeggen dat je moet gaan joggen, maar wel dat je in huis begint te functioneren of een kleine wandeling gaat maken.” Want ook dat hoort bij herstellen: “Bewegen is belangrijk.”