Israël begint met uitzetting van opvarenden actieschip Madleen

TEL AVIV (ANP) - Israël is begonnen met de uitzetting van de activisten die per boot Gaza probeerden te bereiken. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een foto van de Zweedse activist Greta Thunberg in een vliegtuig op X gezet, met de opmerking dat ze vertrekt naar Zweden. Ook een Franse activist lijkt te vertrekken.

Het schip Madleen was met twaalf bemanningsleden onderweg naar Gaza. Ze zeiden dat hun doel was om de blokkade van het gebied te doorbreken en hadden een bescheiden hoeveelheid hulpgoederen meegenomen. Israël zei dat niet te aanvaarden en heeft de opvarenden op zee aangehouden.

De opvarenden kregen de kans om Israël vrijwillig te verlaten. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot heeft een van de Fransen aan boord dat gedaan, een naam noemt hij niet. De andere vijf gaan volgens hem een uitzettingsprocedure in.

Naast Thunberg was de Franse Europarlementariër Rima Hassan aan boord. De kapitein is de Nederlander Marco van Rennes.