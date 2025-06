Robots domineren Wall Street: menselijke handelaar kansloos

De menselijke beurshandelaar heeft zijn langste tijd misschien wel gehad. Uit nieuw onderzoek van Stanford University blijkt dat kunstmatige intelligentie onze beste financieel experts ruimschoots aftroeft.

Toen Ed DeHaan en zijn onderzoeksteam een jaar geleden de eerste resultaten onder ogen kregen, konden ze hun ogen niet geloven. “Dit kan niet waar zijn”, was de eerste reactie van de Stanford-onderzoeker. Toch bleek het harde realiteit: in 93 procent van de gevallen presteerden AI-handelaren beter dan hun menselijke tegenhangers.

De onderzoekers ontwikkelden een AI-analist en lieten die los op dezelfde publieke informatie als waar mensen het mee moeten doen. De AI mocht elk kwartaal een beleggingsportefeuille aanpassen op basis van die openbare data. De resultaten werden vergeleken over een periode van maar liefst dertig jaar: van 1990 tot 2020.

Grote voorsprong

De cijfers zijn indrukwekkend. Gemiddeld verdienden de AI-bots per kwartaal 17,1 miljoen dollar meer dan menselijke beleggingsteams. “We dachten eerst dat we een fout hadden gemaakt”, zegt DeHaan. “Maar we hebben alle stappen nagelopen. Het klopt. Robots lijken simpelweg betere beurshandelaren dan mensen.”

Toch is het volgens DeHaan niet het einde van de menselijke handelaar. Volgens hem ligt de kracht van de AI vooral in het efficiënt verzamelen en analyseren van publieke data. “Ervaren handelaren gebruiken ook hun creativiteit, intuïtie en inzicht in complexe situaties. Daarin heeft AI voorlopig nog een achterstand.”

Jonge garde is de klos

Wie al jaren meedraait op de beursvloer, hoeft zich dus voorlopig nog weinig zorgen te maken. Voor de jonge garde – net afgestudeerde analisten met hun eerste Excel-sheets – ziet het plaatje er somberder uit. “Die brengen hun dagen door met het verzamelen van publieke data”, aldus DeHaan. “En dat kunnen die robots dus veel sneller én beter.”

De impact is groot. DeHaan rekent voor dat werk dat nu door tien junior analisten wordt gedaan, straks in een paar uur door één AI-systeem kan worden afgehandeld.