Een aantal luide explosies zijn zaterdag gehoord in de Iraanse hoofdstad Teheran en de nabijgelegen stad Karaj, melden Iraanse media. Bronnen melden aan de Amerikaanse nieuwswebsite Axios en CNN dat het gaat om een aanval van Israël, mogelijk als vergelding voor de Iraanse aanval van 1 oktober.

De Israëlische krant The Times of Israel berichtte over "ten minste vijf explosies" in de buurt van de Iraanse hoofdstad. Onduidelijk is nog of er slachtoffers zijn.