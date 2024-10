Biden biedt excuses aan voor uithuisplaatsingen inheemse kinderen

PHOENIX (ANP/AFP) - President Joe Biden heeft vrijdag excuses aangeboden voor het gedwongen uit huis plaatsen van inheemse Amerikaanse kinderen om ze in kostscholen onder te brengen. "Als president van de Verenigde Staten bied ik mijn formele excuses aan voor wat we hebben gedaan", zei hij in een toespraak tot de Gila River Indian Community in Laveen Village, in de Amerikaanse staat Arizona.

Van 1819 tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw runden de VS honderden kostscholen in het hele land om inheemse kinderen onvrijwillig te laten integreren in de Europese kolonistencultuur, inclusief gedwongen bekeringen tot het christendom.

Een recent overheidsrapport onthulde schrijnende gevallen van lichamelijk, geestelijk en seksueel misbruik en een geschat sterftecijfer van bijna 1000 kinderen, waarbij het werkelijke aantal aanzienlijk hoger zou liggen. Volgens Biden was de ongeveer 150 jaar dat het kostschoolsysteem bestond een van de "gruwelijkste hoofdstukken in de Amerikaanse geschiedenis" en een "zonde op onze ziel."