Israël belooft 'zero tolerance' voor schendingen bestand Libanon

JERUSALEM (ANP/RTR) - Israël zegt dat het een zerotolerancebeleid zal voeren bij schendingen van een eventueel staakt-het-vuren in Libanon. Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz zei dinsdag tegen VN-gezant Jeanine Hennis-Plasschaert dat de Verenigde Naties streng moeten handhaven als er een bestand komt.

Het Israëlische kabinet spreekt dinsdagavond over een voorstel voor een staakt-het-vuren en Israëlische functionarissen zijn positief over de verwachte uitkomst van het overleg. Katz benadrukt dat er strenge voorwaarden zitten aan het staakt-het-vuren. "Ieder huis dat in Zuid-Libanon wordt herbouwd en weer wordt ingenomen als terroristische basis zal worden vernietigd", zei hij tegen Hennis.

Libanon was al eerder akkoord en de minister van Buitenlandse Zaken Abdallah Bou Habib sprak dinsdag de hoop uit dat Israël ook snel zou instemmen. Hij zei dat Libanon 5000 militairen paraat heeft om naar het zuiden van het land te sturen zodra Israël zijn troepen terugtrekt. De Verenigde Staten zouden een rol moeten spelen in het herbouwen van de verwoeste infrastructuur.