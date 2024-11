Greenpeace mag portret Rabo-topman gebruiken in milieucampagne

AMSTERDAM (ANP) - Greenpeace mag het portret van topman Stefaan Decraene van Rabobank blijven gebruiken in een campagne tegen ontbossing. De rechtbank in Amsterdam heeft de milieuorganisatie gelijk gegeven in een kort geding dat Rabobank en Decraene hadden aangespannen. De bank vond dat Greenpeace het portretrecht had geschonden. Volgens de rechtbank valt de campagne met zijn portret binnen de vrijheid van meningsuiting.

"Het verspreiden van de posters vormt een inmenging in de privésfeer van Decraene, maar dat is in dit geval niet onrechtmatig", concludeert de rechter. Als bestuursvoorzitter "heeft hij te dulden dat zijn gezicht wordt verbonden aan de bank die hij bestuurt en dat hij publiekelijk wordt aangesproken op zijn handelen in die hoedanigheid."

Greenpeace is tevreden over de uitspraak. "We zijn blij dat de rechter heeft bevestigd dat deze campagne gewoon binnen de vrijheid van meningsuiting valt. Rabobank had in plaats van dit kort geding haar tijd beter kunnen besteden aan het beëindigen van ontbossing in hun businessmodel. Zolang dat niet stopt, zullen we ze ter verantwoording blijven roepen", zegt Meike Rijksen, campagneleider Bossen bij Greenpeace Nederland.