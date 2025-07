Zaak tegen Qatar Airways om inwendig onderzoek mag toch doorgaan

SYDNEY (ANP) - Vijf vrouwen die in Doha waren gedwongen hun vliegtuig te verlaten om een inwendig medisch onderzoek te ondergaan, kunnen luchtvaartmaatschappij Qatar Airways en de luchthavenexploitant toch aanklagen. Een Australisch federaal gerechtshof heeft daar volgens omroep ABC de weg voor vrijgemaakt.

De vrouwen betogen dat hun lichamelijke integriteit is geschonden en dat ze onterecht zijn vastgehouden bij het incident in 2020, dat internationaal tot onrust leidde. De autoriteiten zochten de moeder van een pasgeboren baby die was aangetroffen op de luchthaven. Vrouwen moesten daarom onder dwang een onderzoek ondergaan in een ambulance.

Een Australische rechter oordeelde eerder dat ze geen zaak hadden omdat het onderzoek niet plaatsvond in het vliegtuig en niet was uitgevoerd door een medewerker van Qatar Airways. De vrouwen namen daar geen genoegen mee en krijgen in een beroepsprocedure gelijk. Het hof oordeelde dat een rechtszaak niet op voorhand uitgesloten had mogen worden.