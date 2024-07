Israël bestudeert reactie Hamas op vredesvoorstel Gaza

JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft via bemiddelaars een reactie van Hamas ontvangen op een vredesvoorstel voor de Gazastrook, meldt de Israëlische geheime dienst Mossad. Het onderhandelingsteam bestudeert de reactie en komt daarna met een antwoord.

Hamas zegt in een verklaring "ideeën" met de bemiddelaars te hebben gedeeld over hoe de oorlog moet eindigen. Onder meer Egypte, Qatar en de Verenigde Staten bemiddelen al maanden. De onderhandelingen verlopen moeizaam omdat Hamas en Israël op belangrijke punten van mening verschillen. Hamas wil dat de deal leidt tot onder meer het einde van de oorlog en het vertrek van Israëlische militairen uit Gaza. Israël wil alleen instemmen met tijdelijke gevechtspauzes tot Hamas is uitgeschakeld.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft het huidige vredesvoorstel eind mei gepresenteerd. Het voorstel omvat onder meer de vrijlating van de laatste gijzelaars, een permanent staakt-het-vuren, het vertrek van Israëlische troepen uit Gaza en de wederopbouw van Gaza.