Israël bombardeerde Iraanse raketfabrieken en luchtafweer

TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Israël heeft bij de aanval op Iran in de nacht van vrijdag op zaterdag fabrieken getroffen waar raketten geproduceerd worden. Ook zijn luchtafweerinstallaties uitgeschakeld. Dat meldt het Israëlische leger.

Volgens de militaire woordvoerder Daniel Hagari heeft Israël "meer vrijheid in het luchtruim boven Iran" als gevolg van de aanvallen. De vliegtuigen die de aanvallen uitvoerden, konden volgens het leger veilig naar Israël terugkeren.

Er zouden volgens Amerikaanse overheidsbronnen bij de aanval geen energievoorzieningen of nucleaire installaties zijn geraakt. De Amerikaanse president Joe Biden had eerder opgeroepen die doelen te mijden.

De Iraanse luchtmacht noemt "de schade beperkt", in een statement op de staatstelevisie. Volgens de luchtmacht was het Iraanse luchtafweergeschut succesvol in het tegenhouden van de meeste aanvallen.