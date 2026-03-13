Israël bombardeert brug in Libanon

JERUZALEM (ANP/RTR) - Het Israëlische leger heeft gemeld een brug over de rivier de Litani in Libanon te hebben bestookt. Het is voor het eerst bij de huidige aanvallen op Libanon dat het leger publiekelijk erkent een burgerdoel als doelwit te hebben gehad.

Volgens de Israëlische strijdkrachten werd de Zrariyeh-brug ook door Hezbollahstrijders benut en plaatste de sjiitische beweging bij de brug lanceerinstallaties. Dat maakte de brug tot doelwit.

Israël heeft de bevolking van een groot deel van het zuiden van Libanon opgedragen er weg te gaan. Ze moeten naar het noorden en zich terugtrekken achter de rivier Zahrani die ongeveer 40 kilometer ten noorden van de Israëlische grens ligt. De rivier de Litani ligt tussen de grens en de Zahrani in.

Naar aanleiding van de Israëlische aanvallen op Iran hervatte de pro-Iraanse beweging Hezbollah 2 maart beschietingen op Israël. Dat leidde tot de grote Israëlische aanvallen op Libanon.