Bijna 3000 mensen in Israël naar ziekenhuis sinds oorlog met Iran

TEL AVIV (ANP) - Sinds de start van de oorlog met Iran moesten in totaal 2975 mensen in Israël naar het ziekenhuis, meldt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid aan The Times of Israel. Zij raakten gewond bij de Iraanse vergeldingsaanvallen of werden bijvoorbeeld behandeld voor angstklachten. Op dit moment liggen er 85 mensen in het ziekenhuis, dat zijn zowel burgers als militairen.

Er worden verder geen specificaties gegeven over de soorten verwondingen. Sommige verwondingen zouden kunnen zijn opgelopen doordat mensen probeerden een schuilplaats te bereiken. Van de mensen die in het ziekenhuis liggen, verkeren er negen in ernstige toestand.